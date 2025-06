Problemas no Hospital VFX continuam a ser graves e causam indignação

Na última semana uma doente no leito de morte foi impedida de se despedir dos familiares no Hospital VFX. Famílias foram impedidas de ver doentes e uma moradora do Forte da Casa passou horas nas urgências à espera com dores.

Foi mais uma semana de queixas e revolta no Hospital Vila Franca de Xira, com vários utentes a acusar a unidade hospitalar liderada por Carlos Andrade Costa de ter proibido visitas aos doentes internados no Serviço de Observação (SO) e de o hospital não assegurar um atendimento rápido a quem estava nas urgências.

O primeiro caso envolveu uma mulher de 75 anos com cancro terminal que morreu no hospital sem que os familiares a pudessem ver para se despedir dela, depois da unidade de saúde ter proibido visitas num momento em que, diz, estava com elevado fluxo de doentes. Num momento em que a doente apenas precisava de amor e conforto, nas suas últimas horas de vida, só recebeu abandono, queixou-se o filho, Pedro Frade.