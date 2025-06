Águas do Ribatejo celebrou o Dia Mundial do Ambiente

A Águas do Ribatejo celebrou esta quinta-feira, 5 de Junho, o Dia Mundial do Ambiente, com o lançamento de um vídeo que estimula o compromisso com a preservação do ambiente e a abertura dos equipamentos (ETAR e ETA) para visitas de escolas e comunidades.

Nas visitas às ETAR - Estações de Tratamento de Águas Residuais, os alunos ficaram a conhecer todo o processo desde a recolha da água utilizada até à devolução ao meio hídrico. A empresa refere que recebe dezenas de escolas e instituições com milhares de alunos que levam as mensagens de sensibilização para as suas famílias.

Todos os dias, uma equipa de 200 pessoas cuida da água consumida por cerca de 140 mil consumidores e contribui para a sustentabilidade território com mais de 3200km2 que vai desde o Porto Alto (Benavente) a Fungalvaz (Torres Novas).

A Águas do Ribatejo está em sete concelhos: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.