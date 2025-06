Cartaxo expõe fotografias dos seus trabalhadores pela cidade

A Câmara do Cartaxo investiu em 20 mupis com fotografias dos seus trabalhadores como forma de reconhecimento pelo seu trabalho em prol do concelho.

A Câmara do Cartaxo afixou 20 mupis pela cidade com fotografias dos seus trabalhadores nas mais diversas áreas, como forma de reconhecimento pelo seu trabalho. Da educação à saúde, da limpeza urbana ao desporto, do apoio social ao cuidado com os espaços verdes, cada trabalhador municipal é uma peça insubstituível na construção da qualidade de vida no Cartaxo, considera o presidente da autarquia, João Heitor (PSD). “Cada fotografia simboliza dezenas de outros trabalhadores, muitas vezes invisíveis aos olhos do público”, acrescenta o autarca social-democrata.

João Heitor reforça ainda que a valorização dos trabalhadores municipais não pode ser uma nota de rodapé nas políticas públicas locais e que reconhecer o esforço, promover o orgulho e reforçar a motivação de quem serve a população é uma obrigação de uma gestão política responsável e próxima das pessoas.