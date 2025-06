Donos de barcos na marina de VFX recebem “rifas” como comprovativo de pagamento

Utilizadores da marina de Vila Franca de Xira têm dúvidas sobre a forma como os pagamentos pela utilização do espaço têm sido feitos ao Vilafranquense, clube que explora a marina. Clube garante agir dentro da legalidade.

A forma como têm sido realizados há vários anos os pagamentos das quotas dos utilizadores da marina de Vila Franca de Xira, explorada pelo União Desportiva Vilafranquense (UDV), estão a levantar dúvidas entre vários utilizadores do espaço. Donos de embarcações sugerem que seja feita uma investigação urgente do Ministério Público ao clube e, em particular, a Márcio Oliveira, o presidente da comissão administrativa que o lidera. Pedem, ao mesmo tempo, que o Estado possa reverter a concessão ao clube e que entregue a exploração da marina directamente à Câmara de Vila Franca de Xira, estando já a ser preparada a criação de uma associação dos utentes da marina visando concretizar essa ambição.