Fumar é a principal causa de morte evitável e um hábito cada vez mais comum

O tabaco mata mais de oito milhões de pessoas por ano. Em Portugal, cerca de um em cada cinco adultos fuma, existindo uma prevalência maior entre os homens. O tabaco é composto por 7.000 substâncias químicas, sendo que 70 são cancerígenas. Os malefícios associados ao consumo de tabaco são diversos, como cancro, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), enfartes e AVC, infertilidade e impotência, complicações na gravidez e envelhecimento precoce. Por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, O MIRANTE esteve no Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas, e conversou com Carolina Almeida, a única médica que dá consultas de Cessação Tabágica no Centro Hospitalar do Médio Tejo.