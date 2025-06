IPSS de Sourões recebe apoio de 158 mil euros para construir lar de idosos

A Câmara de Rio Maior decidiu comparticipar em 10% o valor total das obras de ampliação do edifício do Centro de Convívio e de Solidariedade Social de Sourões.

Presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e outros autarcas com dirigentes do Centro de Convívio e de Solidariedade Social de Sourões - FOTO – CM Rio Maior

O Centro de Convívio e de Solidariedade Social de Sourões vai receber um apoio financeiro da Câmara Municipal de Rio Maior no valor de 158.748 euros. O subsídio destina-se a comparticipar em 10% o valor total das obras de ampliação do edifício da instituição para albergar a nova valência de estrutura residencial para pessoas idosas.

O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara e vai ser pago em mensalidades de 13.229 euros durante o ano de 2025 e 2026. A proposta foi validada tendo em conta a necessidade comprovada e o manifesto interesse público que representa a obra para a promoção de cuidados sociais de qualidade à população idosa da freguesia de Alcobertas e do concelho de Rio Maior.