Tráfego intenso na estrada que liga Entroncamento à Atalaia preocupa autarcas

Na última reunião camarária do Entroncamento, o vereador Luís Forinho voltou a apelar à intervenção urgente na estrada que liga o Entroncamento à Atalaia, em Vila Nova da Barquinha. Segundo o autarca a estrada tem um elevado fluxo de trânsito e perigosidade. A presidente da câmara, Ilda Joaquim, garantiu que a solução depende da colaboração com o município de Vila Nova da Barquinha.

Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega e agora independente, retomou um pedido antigo e insistiu na necessidade urgente de intervir na Rua do Bonito, no Entroncamento, até à rua Dom Sebastião, na Atalaia, que segundo o autarca é um caminho frequentemente utilizado para evitar o centro da cidade. Luís Forinho afirma que a estrada não possui as condições mínimas de segurança, destacando uma zona com menos de cinco metros de largura. “É provavelmente um dos locais mais difíceis e mais perigosos de se circular no concelho. Seria bom pôr semáforos e criar passeios e uma ciclovia em toda a estrada, porque muitas pessoas caminham e fazem exercício físico naquela zona”, salienta.

O vereador Rui Madeira apoiou a intervenção e acrescentou que há outras entradas e saídas no concelho mal sinalizadas e descuidadas, havendo inclusive placas de entrada cobertas por vegetação. “Não é um bom cartão-de-visita para quem chega ao Entroncamento. Devemos manter um aspecto mais adequado às entradas e saídas do nosso concelho”, afirma.

A presidente Ilda Joaquim reconheceu a importância do assunto e informou que a estrada tem sido alvo de análise conjunta com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. “Esta é uma intervenção que está em estudo, nomeadamente a criação de uma ciclovia, mas a decisão está agora do lado da Barquinha”, explicou, sublinhando que o possível orçamento envolvido não permite avançar de imediato com a obra. A autarca lembrou ainda o protocolo de cooperação com as Infraestruturas de Portugal (IP) para resolver os problemas com a passagem de nível existente na zona e de possivelmente criar-se uma ligação aérea entre o pavilhão desportivo e a estrada da Atalaia.