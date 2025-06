Desemprego baixa em Torres Novas

No concelho de Torres Novas havia a 30 de Abril 888 pessoas em situação de desemprego, menos 71 pessoas do que no final do ano passado. Os dados são do Instituto de Emprego e Formação Profissional e foram divulgados na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas pelo presidente, Pedro Ferreira.

O autarca disse que são dados positivos e que o número de desempregados, tendo em conta o número de população activa naquele concelho, está acima da média nacional. “E que assim continuemos até chegar a zero que era o desejável”, afirmou.