Doar sangue no feriado de Quinta-feira da Espiga no Porto Alto

Uma dádiva de sangue promovida pela Cruz Vermelha Portuguesa, através do Pólo Social do Porto Alto da delegação de Alenquer, decorreu na manhã de quinta-feira, 29 de Maio, no Centro Social da Comissão de Festas do Porto Alto, com o apoio da Comissão de Festas local. A iniciativa teve lugar em dia de feriado municipal, a Quinta-Feira da Espiga, e reuniu dadores da região, alguns com dezenas de dádivas no historial, todos movidos por um sentimento comum de solidariedade.

Carlos Gonçalves, 56 anos, residente em Samora Correia e bancário em Salvaterra de Magos, é um dos rostos habituais nestas sessões. Com mais de 30 dádivas contabilizadas, começou a doar sangue, a primeira vez no Hospital de Santa Maria, depois de uma pessoa com quem mantinha ligação ter sido diagnosticada com leucemia. “Sei que o meu tipo de sangue, ORh-, tem muita utilidade e, nesse sentido, faço sempre os possíveis para poder dar trimestralmente”, afirma, sublinhando que em sua casa toda a família dá sangue. “Penso que as pessoas estão despertas, mas por vezes a forma como estas iniciativas são divulgadas e os meios postos à disposição não são os mais eficazes”, acrescentou Carlos Gonçalves, inscrito como dador de medula, sugerindo que a marcação prévia poderia ajudar a reduzir tempos de espera e atrair mais dadores.

Também Mário Moreira, 39 anos, do Porto Alto, é dador regular desde os 18 anos. Actualmente gestor comercial, diz que vê o gesto como um “papel de cidadão que desempenhamos de forma activa”. Embora não recorde com precisão a primeira dádiva, lembra-se de que foi no antigo hospital de Vila Franca de Xira e que a sensação foi gratificante. “Quando se aproxima o dia tento sempre espalhar a palavra no círculo familiar e não só, porque também é essencial a divulgação boca a boca”, contou. Mário Moreira destaca ainda a limitação de horários nos hospitais como um obstáculo à adesão, elogiando o facto de a colheita ter ocorrido num feriado municipal. “É algo que se devia replicar”, defende.

Raquel Bastos, farmacêutica de 49 anos, residente em Samora Correia há 25, aproveita sempre o feriado para doar sangue. “É uma acção para o bem de todos. Sinto-me útil em fazê-lo”, afirma, acrescentando que o seu tipo de sangue, ORh+, é um dos mais procurados. “Normalmente, as pessoas têm a intenção de vir, mas falta-lhes tempo. É uma questão de priorizar”, disse.

Rita Nascimento, 22 anos, também de Samora Correia, trabalha em Benavente e destaca a importância de dar sangue “pelo bem maior”. Apesar do nervosismo inicial, afirma que é uma acção que a faz sentir bem. “Sendo para ajudar, venho dar sangue”, refere. A jovem, do grupo sanguíneo AB+, recorda que a primeira dádiva foi no Instituto Português de Oncologia (IPO), em Lisboa, e reconhece que é um tema pouco falado, até mesmo no seio familiar.