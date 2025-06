Falta de sinalização nas obras da Nacional 3 em Azambuja é perigo para automobilistas

A falta de sinalização na Estrada Nacional 3 entre Azambuja e Vila Nova da Rainha, troço que está a ser alvo de uma intervenção por parte da Infraestruturas de Portugal (IP), é motivo de preocupação para automobilistas durante a noite. O alerta foi deixado na última reunião do executivo municipal pela vereadora do Chega, Inês Louro, que na qualidade de condutora diz ter experimentado o perigo que é circular naquele troço da estrada.

Segundo a autarca, foi “completamente assustador” circular na EN3 durante a madrugada devido à falta de sinalização. “Houve sítios em que parei o carro na estrada nacional porque não sabia para onde teria de me deslocar”, disse, acrescentando que “por sorte não há grande trânsito àquela hora”.

“Não podemos esperar que aconteça ali um acidente grave para pedir responsabilidades à IP pela não sinalização”, sublinhou a vereadora do Chega, apelando ao presidente do município que fale com a IP. Inês Louro lamentou também que a IP tenha cortado o trânsito num dos sentidos em dias de greve nos comboios.

Em resposta, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), disse que tem passado as preocupações e alertas dos automobilistas à Infraestruturas de Portugal, que é a dona da obra. O socialista referiu ainda que a autarquia não tem qualquer tipo de responsabilidade ou capacidade de intervenção no desenrolar da obra.

O MIRANTE questionou a IP sobre este tema mas não obtivemos resposta até à data de fecho desta edição.