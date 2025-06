Festival Literário de Alcanena regressa para valorizar identidade cultural

O FALA - Festival Literário de Alcanena regressa à vila de 12 a 15 de Junho com um programa diversificado e de afirmação, disse à Lusa a vereadora da Cultura, Marlene Carvalho. A vereadora afirmou que a Câmara de Alcanena pretende “prosseguir na afirmação deste projecto enquanto instrumento de desenvolvimento cultural no concelho e na região".

Em comunicado, o município indica que, com o FALA, “pretende-se envolver a comunidade e incentivar a participação das pessoas, melhorar os hábitos de leitura, o interesse pelo livro e pelas bibliotecas”, a par da “ampliação do conhecimento" sobre a literatura e as artes plásticas e performativas. O programa do FALA inclui actividades como uma feira do livro, encontros de autor, teatro de rua, concertos, DJ’s, uma caminhada literária, sessões de contos e poesia, clube de leitura, oficinas de escrita criativa, teatro para bebés, ilustração para famílias, exposições, animação infantil e musical e espaços de ‘street food’, entre outras, contando com o envolvimento do tecido associativo concelhio.