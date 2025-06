Núcleo Local de Inserção de Ourém com mais um reforço importante

A Câmara Municipal de Ourém aprovou a integração do CLDS 5G (Contrato Local de Desenvolvimento Social 5ª Geração de Ourém) no Núcleo Local de Inserção de Ourém, constituindo uma parceria que pretende reforçar a actuação desta estrutura na prossecução dos seus grandes objectivos: “intervir, integrar e incluir”. Os núcleos locais de inserção integram representantes dos organismos públicos, responsáveis da segurança social, emprego e formação profissional, da educação, da saúde e das autarquias locais. Podem também integrar representantes de outros organismos, públicos ou não, que desenvolvam actividades na respectiva área geográfica, desde que para tal contratualizem com o núcleo competente a respectiva parceria, comprometendo-se a criar oportunidades efectivas de inserção, explica a autarquia em comunicado.

É neste sentido que CLDS 5G de Ourém integra o Núcleo Local de Inserção de Ourém, favorecendo uma parceria proactiva em articulação com os representantes das estruturas supramencionadas. O CLDS 5G de Ourém tem como entidade coordenadora a APDAF (Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família) e é um projecto comunitário que visa a promoção da inclusão social através de uma intervenção de proximidade, com novas instalações ao serviço da comunidade sediadas na StartUP Ourém.