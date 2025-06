Oposição no Entroncamento exige mais apoios para associações locais

Na reunião da Câmara Municipal do Entroncamento realizada a 3 de Junho esteve em deliberação o apoio financeiro a diferentes eventos desportivos de associações locais. A proposta de apoio apresentada previa a atribuição de 750 euros a cada entidade promotora, contudo o vereador Rui Madeira (PSD) propôs o aumento para 1500 euros, argumentando que estas iniciativas têm não só um valor desportivo, mas também social, económico e humano para o concelho.

O vereador social-democrata salientou o papel importante que os eventos desportivos têm no concelho, afirmando que estes vão muito além de meras competições desportivas, pois geram receitas na restauração, hotelaria e comércio local e promovem integração social dos jovens. O autarca reforça que os eventos devem ser encarados como um “verdadeiro investimento estratégico”, acrescentando que o valor proposto pela bancada do PSD é “uma forma de alinhar as acções com as palavras” frequentemente proferidas pelo próprio executivo em elogio ao associativismo.

A presidente da câmara Ilda Joaquim reconheceu o impacto dos eventos, mas sublinhou que a proposta da câmara já representava um aumento em relação a anos anteriores – de 500 para 750 euros – tendo em conta as “disponibilidades e possibilidades do município”. A autarca reforçou ainda que as associações “não dependem exclusivamente do subsídio da câmara” e que são também dados apoios regulares “atempadamente” a todas as associações. O voto de qualidade da presidente da câmara aprovou a proposta original do executivo. Na sua declaração de voto, Rui Madeira reiterou a valorização de todas as associações envolvidas e lamentou que a proposta da oposição não tenha sido aceite, ressaltando o paralelismo entre estes eventos e outros anteriormente apoiados com montantes superiores, referindo o caso dos Trilhos do Almourol, organizado pelo CLAC, que recebeu um apoio de dois mil euros.