PSP e GNR de Abrantes vão receber Medalha de Mérito Municipal

PSP e a GNR de Abrantes vão ser homenageadas com a Medalha de Mérito Municipal no Dia da Cidade, em reconhecimento pelo seu papel essencial na segurança, coesão social e proximidade com a comunidade.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Abrantes vão ser distinguidas com a Medalha de Mérito Municipal, na cerimónia oficial do Dia da Cidade, que se realiza a 14 de Junho. A proposta foi apresentada pelo presidente da câmara, Manuel Valamatos, na reunião camarária do dia 27 de Maio, tendo sido aprovada por unanimidade. Ao justificar a distinção, o autarca sublinhou o papel “insubstituível” das forças de segurança na ordem pública, na protecção de pessoas e bens, e na promoção da coesão social. Destacou ainda a “relação de proximidade com os cidadãos” que as instituições têm e a actuação “muito para além da vertente operacional ou de fiscalização”, visível na presença regular em escolas, no comércio local, em eventos culturais e desportivos, bem como em acções de sensibilização e programas de prevenção.

O presidente destacou ainda o esforço de modernização e abertura à comunidade das duas instituições, exemplificado com programas como o “Escola Segura”, campanhas de prevenção da violência no namoro, a instalação de videovigilância e a participaçã