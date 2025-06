Quinta no Cartaxo regressa à produção com foco na sustentabilidade e agricultura regenerativa

Após uma paragem de 10 anos, a Quinta do Sampayo, no concelho do Cartaxo, retomou a produção de vinho com um projecto centrado na sustentabilidade ambiental e agricultura regenerativa. A decisão de relançar a produção de vinho surgiu em 2023, quando Ana Macedo, responsável do espaço e filha do fundador da quinta, regressou ao local com os filhos e se viu perante a responsabilidade de decidir o futuro da propriedade. "Não quis desfazer-me da quinta. Para a manter viva, a única opção era voltar a produzir", afirmou à Lusa, à margem da apresentação oficial do projecto, que decorreu nas instalações da Quinta do Sampayo.

Licenciada em Direito, tal como o marido, Ana Macedo avançou com o projecto apostando numa abordagem agrícola diferenciadora, abandonando os modelos agrícolas tradicionais e apostando em fazer tudo de forma diferente para oferecer aos visitantes uma experiência focada na qualidade e no respeito pelo território. Entre as medidas implementadas destaca-se a transição para a agricultura regenerativa, nomeadamente a cobertura vegetal dos vãos das vinhas, que permite manter a humidade do solo e reduzir a necessidade de rega. Essa vegetação, referiu, serve também como adubo verde e contribui para um solo mais saudável.

A quinta está a implementar práticas que visam melhorar a saúde dos solos, aumentar a resiliência das vinhas e reduzir a pegada ambiental da produção, numa abordagem ainda pouco comum no setor em Portugal. O objectivo é preservar a humidade do solo, melhorar a estrutura física e aumentar a matéria orgânica, sem recorrer a mobilizações excessivas. A quinta está a preparar a aquisição de medidores de clorofila, para avaliar a eficiência da fotossíntese e garantir a qualidade da maturação das uvas, bem como a realização de análises de seiva, consideradas mais detalhadas do que as análises foliares tradicionais.

A Quinta do Sampayo investiu mais dois milhões de euros na recuperação de infraestruturas, modernização de equipamentos e implementação de soluções ambientais. Uma das principais intervenções foi a criação de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) cuja primeira fase, já concluída, garante o tratamento integral da água utilizada na produção. A segunda fase deverá estar concluída em 2026 e permitirá a reutilização na irrigação das vinhas, através de um sistema de tubagens actualmente em instalação.