Intervenção vai dotar o cemitério, que está no limite da sua capacidade, com mais 462 campas e 600 ossários. Obra deve ficar concluída em Outubro.

Ampliação do cemitério de Aveiras de Cima decorre a bom ritmo

Os trabalhos da empreitada de alargamento do cemitério de Aveiras de Cima continuam a ser desenvolvidos e a dar forma ao futuro equipamento. A construção desta infraestrutura implica a intervenção numa área de 6.211 metros quadrados, incluindo espaço para talhões, zonas de circulação, área coberta e edificada, passeios, muros e espaço verde. Em termos de capacidade, contempla 462 campas, 30 jazigos, 600 ossários e 590 columbários, para guardar urnas com cinzas.



Recorde-se que a obra, cujos trabalhos arrancaram em Outubro passado, tem um prazo de execução de um ano e foi adjudicada por 1,8 milhões de euros à empresa Construaza-Construções e Projetos, Lda.

Com esta obra de ampliação, o município de Azambuja diz que vai dar “a resposta necessária ao facto do atual cemitério de Aveiras de Cima estar no limite da sua capacidade, indo, simultaneamente, ao encontro dos anseios da população” daquela freguesia.