Escola de canoagem da Póvoa de Santa Iria abre portas ao público aos fins de semana

O Centro Municipal de Actividades Náuticas da Póvoa de Santa Iria passou a abrir ao público aos sábados e domingos, entre as 10h00 e as 12h00, com a criação de uma nova escola de iniciação à canoagem. A escola, diz o município, foi criada a pensar em principiantes e curiosos da modalidade, proporcionando uma primeira experiência segura e acessível. Os participantes não precisam de trazer equipamento, já que todo o material necessário, desde as canoas e kayaks a coletes salva-vidas é fornecido durante as sessões. A iniciativa pretende não só divulgar e dinamizar o desporto náutico no concelho, como também promover hábitos de vida saudáveis junto da população local, incentivando a prática desportiva ao ar livre em contacto direto com a natureza. Para mais informações ou para realizar inscrições os interessados podem contactar a organização através do e-mail asc.nautica@gmail.com.