Limpeza inadequada de estradas preocupa munícipes de Alcanena

Na reunião da Câmara Municipal de Alcanena de 20 de Maio, Maria Anacleto, residente da aldeia da Raposeira, alertou para a limpeza inadequada das bermas das estradas, referindo que os trabalhos do corte das ervas não são acompanhados da devida remoção dos detritos, tendo a intervenção sido apoiada por outros munícipes presentes na sessão.

A munícipe relatou que o filho teve recentemente um pneu furado por causa dos detritos acumulados nas bermas da estrada que faz a ligação entre Alcanena e a Raposeira, exigindo por isso que fosse feita a limpeza após os cortes. Maria Anacleto manifestou também preocupação com a ausência de locais apropriados para depositar os resíduos verdes que recolhe no seu quintal, propondo que fossem disponibilizados sacos junto aos contentores de lixo para posterior recolha pela autarquia.

Em resposta, o presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio, garantiu que será feita uma averiguação sobre o serviço de limpeza e lembrou que o município tem ao dispor dos cidadãos um ecocentro em Alcanena e que existe um projecto de compostagem doméstica no concelho, através do qual já foram distribuídos compostores/caixotes aos munícipes.