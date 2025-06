Relva por cortar e passadeiras perigosas no Carregado

Os espaços verdes no Carregado “estão péssimos”, pois a relva encontra-se molhada e, por esse motivo, não pode ser cortada. A informação foi prestada pelo presidente da União de Freguesias de Carregado e Cadafais, José Martins, na última assembleia de freguesia, em resposta a uma questão levantada por um freguês que se queixou da falta de manutenção dos espaços verdes.

O autarca afirmou ter contactado as empresas responsáveis pelo serviço, que lhe explicaram que o Inverno foi rigoroso e que a vegetação continua húmida, o que impossibilita o seu corte. No entanto, ressalvou que existe vegetação por cortar em terrenos particulares, como é o caso da Avenida das Descobertas. Nestes casos, a junta reporta as situações à Câmara Municipal de Alenquer, que tem a responsabilidade de notificar os respectivos proprietários. Relativamente aos problemas de trânsito que afectam a freguesia, José Martins deu como exemplo a falta de iluminação na passadeira situada em frente ao restaurante GoodGrill, no Carregado, o que a torna perigosa para os peões. Explicou ainda que a junta solicitou à câmara a colocação de lombas em vários arruamentos. Foram efectivamente colocadas lombas na Avenida Cabo da Boa Esperança, mas as duas que foram instaladas na Rua Castelo Melhor já estavam usadas.“Na Rua Fernando Pessoa pedimos lombas, mas a câmara não colocou. Nós pedimos e pedimos, mas nem sempre somos atendidos”, afirmou.