SUCH investe cerca de 9 milhões de euros no concelho do Cartaxo

O SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais inaugurou no dia 28 de Maio um pólo logístico nos Casais Lagartos, concelho do Cartaxo, num investimento que pode atingir os 9 milhões de euros depois do projecto finalizado. A proximidade à A1 e o preço motivaram a escolha do Cartaxo e o pólo pode estar a empregar cerca de 40 pessoas em dois ou três anos, metade ou um quarto qualificadas, segundo o presidente dessa entidade, Paulo Sousa.

O SUCH é uma associação privada sem fins lucrativos com 59 anos, 66 associados, entre os quais as Unidades Locais de Saúde Estuário do Tejo, Lezíria e Médio Tejo, tendo mais de 4000 funcionários. Tutelada pelos Ministérios da Saúde e das Finanças, presta serviços aos hospitais na área não clínica, sendo o armazém dos hospitais e do Ministério da Saúde para compras centralizadas e distribuição de produtos pelos hospitais.

A associação está organizada em quatro eixos, engenharia, nutrição, ambiente e serviços, facturando entre 220 milhões a 250 milhões de euros por ano, distribuindo pelos associados e fazendo investimentos na ordem dos 10 milhões de euros por ano nos últimos cinco anos. No armazém dos Casais Lagartos estão armazenados medicamentos, dispositivos médicos, equipamento médico, produtos do projecto dignidade menstrual, para as escolas e centros de saúde, roupa hospitalar e algum arquivo, estando em fase de concurso a sua ampliação para mais 4 mil metros quadrados.