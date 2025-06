Ultrapassagens proibidas em Torres Novas não agradam mas são para segurança diz a IP

partilhe no Facebook

A Infraestruturas de Portugal (IP) diz que a alteração do traçado, numa extensão de cerca de quatro quilómetros, para contínuo, incluída na empreitada de beneficiação da EN243 e ligação à Zona Industrial de Riachos foi realizada em cumprimento com o projecto de execução, suportado por uma auditoria de segurança rodoviária que definiu as zonas de ultrapassagem e os limites de velocidade.

“A marcação rodoviária da estrada” está “em conformidade com o definido”, refere a IP em resposta a O MIRANTE e na sequência de reclamações de utilizadores que não gostaram da mudança no traçado, que proíbe ultrapassagens nesses quatro quilómetros e que se estende por mais três que já não as permitiam.

A IP acrescenta que a maior parte dos quatro quilómetros são em ambiente urbano, razão pela qual a velocidade máxima permitida é de 50 km/h e que, assim sendo, a juntar à distância e ao tempo necessários para a realização de ultrapassagens de veículos, sobretudo pesados, a permissão de ultrapassagem não se coaduna com as condições de segurança da estrada.