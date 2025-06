Azambuja dá a conhecer o que de melhor produz na Feira Nacional da Agricultura

O Concelho de Azambuja volta a marcar presença na Feira Nacional de Agricultura e Feira do Ribatejo, no sábado, 14 de Junho, no stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém.

A presença de Azambuja vai ser dinamizada por vários representantes ligados à gastronomia e aos vinhos. Entre as 11h00 e as 19h00, os visitantes vão poder degustar doces e salgados do concelho, como bolachas e biscoitos Guezzo Gormet, de Tagarro; as queijadinhas de Azambuja da Pastelaria Favorita, de Azambuja; os bolos de casamento de Lúcia Soares, de Vale do Paraíso; doçaria variada da Tradifana, de Aveiras de Cima; mel e azeite do Casal da Fonte de Vale do Paraíso. Também não vão faltar os vinhos vencedores do 42º concurso de vinhos daquele concelho, da colheita de 2024.

A partir das 18h00 os visitantes vão poder degustar um torricado de bacalhau e lapardana. Para além destas degustações, pelas 15h00 é hora de aprender um instrumento típico do Ribatejo com uma oficina dedicada à cana rachada, seguindo-se uma demonstração de arranjo de redes de pesca tradicional, com a participação de Avieiros da Aldeia Avieira do Porto da Palha. Para os mais pequenos, às 11h00 no espaço 'FNAzinha', decorrerá a Hora do Conto - "Vens Comigo?", com a autora do livro, Inês Ramos.