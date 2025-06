Azambuja volta a ficar de fora da colocação de médicos de família

Unidades de saúde do concelho não conseguiram atrair médicos de família no último concurso. Autarca do município lamenta a situação e diz que tem insistido com a administração da ULS para a resolução do problema que se arrasta.

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), lamentou que mais uma vez o concelho de Azambuja, onde há apenas uma médica de família para um universo de cerca de 22 mil habitantes, não tenha conseguido captar médicos da especialidade de Medicina Geral e Familiar (MGF) no último concurso aberto.

Segundo o autarca, que falava na última reunião pública do executivo municipal, “entraram mais oito médicos” daquela especialidade que foram “distribuídos por Vila Franca de Xira, Alenquer e Benavente”, concelhos que tal como Azambuja integram a Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo.

“A falta de médicos é uma realidade. Temos estado a confrontar a administração da ULS (…) com alguma persistência”, disse Silvino Lúcio, lamentando que mais uma vez o concelho que lidera não tenha conseguido atrair nenhum profissional de saúde de MGF.

O concelho de Azambuja, recorde-se, há muito que se debate com a falta de médicos de família, tendo o município tomado medidas no sentido de mitigar o problema como a implementação de um regulamento que prevê a comparticipação de 400 euros mensais para a compra ou arrendamento de uma habitação, isenção de tarifas de disponibilidade de gestão de resíduos urbanos, entre outras medidas. A autarquia apoia também, financeiramente, a Cerci Flor da Vida no projecto Bata Branca que veio permitir o acesso a consultas de clínica geral a todos os munícipes inscritos nas unidades de saúde do concelho de Azambuja que não têm médico de família atribuído.