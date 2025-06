Dejectos de animais na via pública no Sardoal é falta de civismo

A limpeza dos dejectos de animais nas ruas do Sardoal, em especial na zona histórica da vila, esteve em discussão na reunião camarária de 5 de junho, depois da vereadora Patrícia Silva (PS) ter levantado preocupações quanto aos maus cheiros em determinadas zonas, sobretudo em dias mais húmidos. O presidente da câmara, Miguel Borges, reconheceu o problema, mas salientou que na maior parte das vezes este é um problema de falta de civismo de alguns munícipes.

A autarca ressaltou que deve haver uma limpeza mais regular nos espaços públicos próximos de colónias de gatos que existem na vila e apontou ainda a falta de civismo de alguns donos de animais de companhia, que não recolhem os dejectos dos seus cães. “Isto até é uma questão de saúde pública e há situações em que não podemos fazer muito mais do que sensibilizar ao melhor comportamento das pessoas, mas há outras em que podemos intervir”, ressalta.

Miguel Borges reconheceu os problemas e explicou que, em casos pontuais, os bombeiros são chamados para limpar algumas zonas, referindo ainda que na questão do comportamento indevido de donos, o município chegou a instalar dispensadores de sacos, embora "quem tem essa responsabilidade são os donos e não o município”. Miguel Borges concordou que haja um reforço de limpeza e regras, mas no que toca às colónias informais ressaltou que não compreende a prática de alimentar animais na via pública sem que as pessoas assumam responsabilidades. “Tudo tem que ter regras. Os animais têm todos os direitos, mas as pessoas também têm o direito de viver numa rua onde não haja maus cheiros. Antigamente as pessoas tinham o cuidado de limpar a sujidade que provinha de alimentar animais à sua porta, mas hoje já não”, frisou, defendendo um equilíbrio entre o bem-estar animal e a saúde pública.

A vereadora Patrícia Reis explicou que já existe a aplicação de coimas a donos incumpridores, só que no Sardoal a sua aplicação só será possível com a entrada em vigor de um novo regulamento municipal, que ainda está em preparação. A autarca esclareceu ainda que há colónias de gatos ao abrigo do programa CED (Captura, Esterilização, Devolução), que não são instaladas em via pública, o que ajuda a mitigar o problema. Contudo, a vereadora reconheceu que há colónias informais fora do controlo da autarquia, alimentadas pela população, o que faz com que estas sejam difíceis de gerir.