Nova residência sénior na Fajarda reforça apoio à população idosa de Coruche

Coruche conta com uma nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), localizada na freguesia da Fajarda. O equipamento social, que representa um investimento de 2.355.493,36 euros, mais IVA, vem reforçar a resposta do concelho às necessidades da sua população sénior.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Silvestre de Oliveira, e do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), António Ceia da Silva, num momento marcado por manifestações de emoção e de compromisso com uma sociedade mais solidária e inclusiva.

A nova ERPI foi pensada para garantir um espaço moderno, funcional e adaptado à realidade dos seus utentes. Além de proporcionar melhores condições de vida aos idosos, a infraestrutura valoriza também o papel dos cuidadores e das famílias, contribuindo para o reforço da coesão social e para um desenvolvimento mais equilibrado no território.