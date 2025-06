Prisão preventiva para oito dos 11 detidos suspeitos de tráfico de droga

Oito dos 11 detidos pela GNR de Leiria suspeitos de tráfico de droga vão aguardar o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva, disse à Lusa fonte do Destacamento Territorial de Leiria. Recorde-se que os militares da Guarda deram cumprimento a 11 mandados de detenção e 25 mandados de busca, 13 domiciliárias e 12 mandados de busca não domiciliária, nomeadamente em viaturas, nas localidades de Alcanena, Minde, Santarém e Vila Moreira, e Mira de Aire e Porto de Mós, no distrito de Leiria.

A mesma fonte esclareceu que os 11 arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, tendo o juiz de instrução criminal determinado a prisão preventiva a oito dos arguidos. Os outros três, um homem e duas mulheres, estão obrigados a apresentações periódicas bissemanais e à proibição de contactos com toxicodependentes. Operação resultou na apreensão de centenas de doses de cocaína e heroína, num valor comercial superior a 8300 euros, informou a GNR. As idades dos suspeitos são entre os 19 e os 58 anos. Segundo o capitão da GNR, Ricardo Monteiro, “os detidos faziam do tráfico o seu modo de vida”, referindo que o alegado cabecilha, de 37 anos, “abastecia-se em diversos pontos do país e fornecia os outros intermediários”, nas zonas onde foram feitas as buscas.

O comandante do destacamento de Leiria acrescentou que três dos detidos têm antecedentes criminais por tráfico de droga, enquanto outros sete já estiveram envolvidos em outro tipo de crimes como furtos, burlas ou ofensas à integridade física. Da acção operacional resultou a apreensão de 393,40 doses de cocaína e 47,70 doses de heroína, cujo valor comercial ronda os 7.860 euros e 470 euros, respectivamente, revelou ainda Ricardo Monteiro. A GNR apreendeu também 21.031 euros em numerário, uma viatura ligeira, uma pistola, duas caçadeiras, uma arma branca, gás pimenta, munições, cinco balanças de precisão, 26 telemóveis e diversos artigos electrónicos.

A operação contou com o reforço de militares do Destacamento Territorial de Leiria, da Secção de Informações e Investigação Criminal de Leiria, do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal e do Destacamento de Intervenção de Leiria. Estiveram também envolvidos militares dos Comandos Territoriais de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Santarém, assim como do Grupo de Intervenção e Ordem Pública e do Grupo de Intervenção e Operações Especiais, da Unidade de Intervenção da GNR.