A saúde mental está na ordem do dia e foi tema de encontro em Ourém

Jornadas pela Saúde Mental juntaram mais de 140 participantes em Ourém. Evento reuniu especialistas e membros da comunidade para debater temas como o burnout e a ansiedade no trabalho. As consultas médicas na área da saúde mental no Médio Tejo têm vindo a crescer exponencialmente nos últimos anos.

Desde 2020, a Unidade Local de Saúde (ULS) Médio Tejo passou de 113 consultas médicas anuais na área da saúde mental para 2505 no ano passado, e consultas não-médicas de 461 para 2628, sendo que, em relação a 2023, o ano de 2024 teve mais cem consultas quer médicas, quer não-médicas. No total, foram seguidos 1200 utentes nos últimos quatro anos. “Acho que isto dá um pouco a ideia daquilo que é um problema que necessita de uma resposta, que procuramos dar o melhor possível com o esforço dos profissionais”, sublinhou Casimiro Ramos, presidente da ULS Médio Tejo, durante a abertura das Jornadas pela Saúde Mental que decorreram no Teatro Municipal de Ourém.

Casimiro Ramos referiu ainda que a ULS Médio Tejo tem procurado alargar os serviços de saúde mental à pedopsiquiatria, estando actualmente em construção um edifício para essa especialidade em Tomar. Por outro lado, Manuel Carvalho, presidente da ULS Leiria, realçou a parceria que existe com a ULS Médio Tejo nesse campo. “O objectivo é ir melhorando o desempenho no terreno, nas várias áreas de intervenção”, frisou. Já o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), destacou o trabalho que tem sido desenvolvido pela Equipa Comunitária de Saúde Mental da População Adulta de Ourém, criada em 2021. “Queria saudar estes profissionais que, de uma forma quase silenciosa, prestam aqui um trabalho extraordinário”, vincou o autarca.

As Jornadas pela Saúde Mental são um encontro dedicado à reflexão e partilha de conhecimentos sobre a saúde mental na sociedade actual. A iniciativa reuniu especialistas e membros da comunidade para debater temas cruciais como o burnout, a ansiedade e as relações, e a ansiedade e o excesso de informação.

Psiquiatra falou sobre burnout e ansiedade no trabalho

Após a sessão de abertura, o médico psiquiatra António Margarido abordou o tema da ansiedade no trabalho. O profissional apresentou alguns dados que comprovam que o burnout é um problema cada vez mais preocupante e actual. Acrescentou que, segundo um estudo, cerca de 22% dos trabalhadores na União Europeia reportaram sentir stress durante a maior parte do horário de trabalho. “A saúde mental precária leva a perdas anuais de até dois mil euros por trabalhador, e a perda de produtividade pode custar às empresas 329 milhões de euros por ano”, mencionou. No que toca ao burnout em profissionais de saúde portugueses, o problema afecta cerca de 1200 enfermeiros e mais de 400 médicos. Sendo que desse total, pouco mais de 20% dos profissionais de saúde apresentam burnout moderado e quase 50% burnout elevado.

Relativamente às principais razões que os trabalhadores atribuem para o stress que sentem, estão a reorganização do trabalho ou precariedade profissional, carga de trabalho excessiva e comportamentos inaceitáveis, como intimidação e assédio, explicou o médico psiquiatra António Margarido.