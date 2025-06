Abrantes investe 180 mil euros em dispositivo de combate a incêndios

O município de Abrantes lançou oficialmente, no dia 27 de Maio, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para 2025. A cerimónia decorreu no campo de futebol de S. Domingos, no Carvalhal, reunindo todas as entidades envolvidas na proteção do concelho. Durante o evento foram assinados os contratos interadministrativos com as juntas de freguesia abrangidas pelo DECIR, que passaram a dispor dos kits de primeira intervenção (carrinhas equipadas que permitem um combate rápido e eficaz aos focos iniciais de incêndio).

As freguesias contempladas incluem Abrantes e Alferrarede, Aldeia do Mato e Souto, Alvega e Concavada, Bemposta, Carvalhal, Fontes, Mouriscas, Pego, Rio de Moinhos, São Facundo e Vale das Mós, e Tramagal. O município de Abrantes investiu este ano 180 mil euros na aquisição destes equipamentos, correspondendo a 15 mil euros por kit, com a União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede a contar com dois kits. Desde 2019, o investimento total em kits de primeira intervenção ultrapassa 1,1 milhão de euros, reforçando a capacidade de combate inicial aos incêndios no território. Estes kits visam garantir uma resposta imediata, actuando antes da chegada dos reforços, o que representa uma vantagem “pela sua proximidade e rapidez de actuação junto das populações”, salienta a autarquia.

O DECIR Municipal de Abrantes 2025 reúne um conjunto alargado de parceiros, entre os quais o Serviço Municipal de Protecção Civil, os Bombeiros de Abrantes, Cruz Vermelha Portuguesa, os Sapadores Florestais da Associação de Agricultores de Abrantes, Constância e Sardoal, Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, as diversas juntas de freguesia, associações de caçadores locais, entre outros.