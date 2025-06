Contas da Misericórdia de Santarém passam do vermelho para resultado positivo

O exercício financeiro da Santa Casa da Misericórdia de Santarém no ano 2024 teve um resultado positivo de quase 300 mil euros, que contrasta com o mais de meio milhão de euros de défice no ano anterior. A recuperação económico-financeira é considerada, pelo provedor, a maior de sempre na instituição.

As contas da Santa Casa da Misericórdia de Santarém passaram de um resultado negativo de 576 mil euros em 2023 para um resultado positivo de 284 mil euros no final de 2024, o que traduz uma diferença de 860 mil euros, revelou o provedor da instituição, José Miguel Noras, que assumiu funções em Janeiro de 2024.

“Importa sublinhar que alienações de património, imprescindíveis em qualquer reestruturação, só por si, seriam insuficientes para atingir a expressão de tal desiderato. O excedente líquido, com o valor que se apresenta, apenas poderia ser alcançado mediante o fruto de uma poupança efectiva superior a 250 mil euros”, refere o responsável máximo pela Misericórdia de Santarém e antigo presidente do município.

José Miguel Noras enfatiza ainda que “não há qualquer salário em atraso, verificando-se que nada se deve na Misericórdia de Santarém, quer ao Estado, quer a fornecedores, para além do que é definido, ou seja, tudo está a ser pago dentro dos prazos fixados”. Além disso, salienta que o empréstimo contratualizado, ao abrigo da linha Covid, no montante inicial de 500 mil euros, foi reduzido para 90.151€, graças a significativas amortizações.

“Desenrolando todos os capítulos do arquivo da Misericórdia, verificámos, com gosto e com sentido de responsabilidade, que a maior recuperação económico-financeira de sempre, mediante poupança efectiva, foi a conseguida em 2024”, diz o provedor, que enaltece “o precioso labor” de todos os colaboradores, dirigentes, antigos e actuais, bem como de outros amigos, sem esquecer os contributos da Segurança Social, da câmara e das freguesias, nem o apoio da Diocese de Santarém.

As cruzes no caminho

Apesar dos bons resultados alcançados em 2024, que tornam a situação financeira da Misericórdia de Santarém mais desafogada, o provedor refere que “várias cruzes foram espalhadas no caminho” durante 2024, como a ruína de uma parte do tecto do altar-mor da Igreja de Nossa Senhora de Jesus do Convento do Sítio. “Situação a que se chegou devido a uma promessa que ficou por cumprir por parte do antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que inicialmente havia garantido apoio financeiro para as obras necessárias, no seguimento da magnífica intervenção realizada na Capela Dourada”, aponta José Miguel Noras.

A mesa administrativa tem estabelecido contactos em busca de financiamento para reparar o monumento nacional, que se encontra encerrado ao público, e no dia 26 de Fevereiro deste ano apresentou uma candidatura ao Fundo Rainha Dona Leonor, criado para o efeito. “Estamos muito esperançados quanto ao sucesso desta pretensão, grande prioridade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém”, diz o provedor.

Resposta social aumentou

No que toca à resposta social em 2024, a Misericórdia de Santarém aumentou para 589.023 o número de refeições servidas, apoiando mais famílias carenciadas. A instituição tem ao serviço 12 enfermeiros, “o melhor indicador regional, entre instituições congéneres”, e criou o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. “Vimos aprovadas diversas candidaturas a fundos comunitários, com destaque para a ampliação da creche, que passará de 54 para 89 lugares”, acrescenta o responsável.

Foram também renovados acordos de cooperação com várias instituições, como a Segurança Social, universidades e institutos politécnicos, incluindo o ISLA Santarém. Entre as novas parcerias institucionais, destaque para o protocolo com o Conservatório de Música de Santarém. Foi também reeditado o boletim informativo da instituição, procedeu-se à reabertura da centenária Encadernação da Misericórdia e investiu-se na preservação da Monumental Celestino Graça.