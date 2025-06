Requalificação do Flecheiro em Tomar deve ficar concluída este Verão

Primeira fase da obra foi inaugurada em Julho de 2024, tendo sido depois suspensa a empreitada devido a falta de acordo com proprietários de um terreno. Superado o impasse, a empreitada deve ser retomada em breve com previsão de conclusão para este Verão.

A obra de requalificação do Flecheiro, em Tomar, deve estar concluída ainda este Verão, afirmou o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), na mais recente sessão camarária. De recordar que a primeira fase da obra foi inaugurada em Julho de 2024, tendo a empreitada sido depois suspensa devido a falta de acordo entre o município e proprietários de um terreno situado na zona a intervir. Após tomada de posse administrativa do terreno por parte da autarquia, em Abril deste ano, a obra deve ser retomada por estes dias, garantiu o autarca .

Hugo Cristóvão explicou que a obra ainda não foi retomada devido às condições climatéricas que deixaram os terrenos “muito encharcados”, não permitindo realizar as intervenções que faltam. O autarca mencionou que a parte mais complexa da empreitada que falta é a conclusão de uma conduta que leva as águas pluviais do centro histórico da cidade até São Lourenço. “Enquanto as terras não estivessem mais secas não era possível começar a fazer isso. E sem fazer isso não é possível fazer depois o resto, que é a restante modelação do terreno e a conclusão da parte de iluminação e dos passeios”, esclareceu.

O autarca informou que os serviços municipais têm estado todas as semanas no Flecheiro a averiguar quando é possível retomar as obras. “Vamos acreditar que é por estes dias que ela vai recomeçar. Em termos de tempo, esta parte que falta é uma obra bastante curta, de dois/três meses no máximo, portanto será concluída durante o Verão”, concluiu.