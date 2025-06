Incêndio na cozinha da ex-EPC não afecta fornecimento de refeições a escolas e hospital

Um incêndio com origem no quadro eléctrico causou alguns danos na cozinha da antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, mas, segundo o presidente da Câmara de Santarém, não afectou o fornecimento das refeições escolares e do Hospital Distrital de Santarém, ali confeccionadas. Recorde-se que as refeições do hospital passaram a ser feitas recentemente nessas instalações, depois de a cozinha da unidade de saúde ter sido encerrada pela ASAE, na passada semana.



João Leite diz que “cozinhas de retaguarda estão a trabalhar e foi colocado um gerador nas instalações” que garante a confecção das refeições. O alerta para o incêndio foi dado pelas 06h36 desta quinta-feira, 12 de Junho, e não causou vítimas. O comandante da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém, Carlos Grazina, disse a O MIRANTE que o fogo foi rapidamente extinto e que o fornecimento de electricidade às instalações foi resolvido com o recurso a um gerador da protecção civil.