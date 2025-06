João da Silva Pimenta homenageado em Pontével

João da Silva Pimenta é uma figura conhecida em Pontével, concelho do Cartaxo

Foto: Casa do Povo de Pontével

A apresentação das memórias biográficas de João da Silva Pimenta tem lugar no sábado, 21 de Junho, às 17h30, na Casa do Povo de Pontével. O evento visa homenagear e partilhar o legado de João da Silva Pimenta, figura de reconhecido valor local. O momento conta com animação musical.