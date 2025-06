partilhe no Facebook

Maria Yultsova atinge padrão europeu no Nacional de Masters

Maria Yultsova brilhou no domingo, 8 de Junho, no Campeonato Nacional de Masters, organizado pela Federação de Halterofilismo de Portugal. A atleta residente na Chamusca mostrou o seu valor, a título extra-competição, protagonizando uma exibição técnica que lhe permitiu levantar um total combinado de 111 quilos, uma marca carregada de significado. Maria Yultsova superou com distinção a pontuação mínima exigida para apuramento ao Campeonato da Europa de Halterofilismo Masters. Esta foi apenas a segunda competição de Maria Yultsova na modalidade.

Apesar dos excelentes resultados, a atleta não pode representar Portugal no Campeonato da Europa porque ainda não tem a cidadania portuguesa. Está há quase três anos anos em Portugal e seriam necessários pelo menos cinco anos. Maria Yultsova formalizou um pedido de nacionalidade portuguesa por naturalização antecipada, fundamentado na necessidade de representar Portugal em competições desportivas de alto rendimento, mas até agora ainda aguarda respostas. Actualmente, a participação da atleta, limita-se ao estatuto de atleta convidada, situação que compromete o seu percurso desportivo.