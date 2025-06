Piscina Vasco Jacob reabrem sábado em Tomar

A Piscina Municipal Vasco Jacob, em Tomar, vai reabrir ao público no sábado, 14 de Junho. As piscinas descobertas vão funcionar diariamente durante o Verão, encerrando no dia 14 de Setembro. O horário de funcionamento vai ser das 10h00 às 19h00, com saída da água até às 18h30. Os preços de entrada mantêm-se inalterados face aos anos anteriores.