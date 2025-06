Agrupamento de Escolas do Cartaxo angariou 1400 euros para ajudar vítima de acidente

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo realizou a 11ª edição de A Escola Tem Talento, um evento que dá oportunidade aos alunos de mostrar os seus talentos e que tem uma vertente solidária, tendo-se angariado 1400 euros para Hugo Ponte, um ex-mecânico de Vale da Pedra, no concelho, que sofreu um grave acidente de mota na EN3 em Azambuja e cuja história pode ler no nosso site. Entre outras lesões, o seu pé direito, os dedos do pé esquerdo, a mão direita e alguns dedos da esquerda tiveram que ser amputados.

Este ano o júri teve dificuldades na atribuição de prémios aos alunos dado todo o talento e decidiu atribuir dois primeiros e dois segundos lugares. O primeiro lugar foi atribuído a Maria Clara Messias, que interpretou as famosas Csárdás de Vittorio Monti, e a Teresa Fortes, com a interpretação do tema popular do filme Wicked. Os segundos lugares foram para Martim Silva, que partilhou a Arte de Amar, interpretando e tocando ao piano um medley de canções portuguesas intemporais, e a banda The Season, que interpretou o tema I´m yours, de Jason Mraz.

A Escola tem Talento é um concurso que nasceu na Escola Secundária do Cartaxo, quando a escola ainda não fazia parte do Agrupamento Marcelino Mesquita. António Cordeiro, professor de Educação Moral e Religiosa, ficou admirado quando um aluno fez “beatbox” numa das suas aulas e lançou o desafio a Fátima de Brito, actual coordenadora do projecto, para implementarem um concurso de talentos. António Cordeiro mudou-se para o Agrupamento de Escolas da Chamusca e Nuno Caramelo abraçou o projecto como colaborador mais próximo de Fátima de Brito, que ainda tem uma equipa de professores a seu lado. Fátima de Brito, natural de Benavente, é professora de Português e Francês há mais de 40 anos e sempre teve uma relação com as artes.