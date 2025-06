Banco compromete-se a concluir urbanização inacabada em Alenquer

O banco Santander vai assumir as obras deixadas por concluir pelo promotor na Urbanização Quinta do Lagar. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, em resposta a Carlos Santos, proprietário de uma moradia no Lagar das Machedes, em Abrigada, que tem vindo a levantar o problema da urbanização nas sessões públicas há vários meses.

De acordo com o autarca, o banco comprometeu-se a executar os trabalhos até Setembro, ficando salvaguardado o emissário de água. No entanto, o assunto só ficará encerrado após a vistoria da câmara aos trabalhos realizados. Quanto ao aluimento de terras na ribeira de Machedes, junto à propriedade de Carlos Santos, o edil garantiu que os serviços municipais já contactaram a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no sentido de esta indicar a melhor forma de conter as terras, enquanto se aguarda o relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Carlos Santos manifestou dúvidas em relação à data avançada pelo banco: “Se estamos à espera do LNEC, como é que os trabalhos vão estar concluídos até Setembro? A banca vai fazer o que está no caderno de encargos, incluindo a linha de água?”, questionou, acrescentando dúvidas sobre a quem deve dirigir-se para ser ressarcido pelos danos causados na sua propriedade.

Pedro Folgado esclareceu que o compromisso do banco inclui a intervenção nos espaços verdes junto à linha de água, mas que a contenção das terras depende das orientações da APA e do LNEC. “Quanto à indemnização, pode enviar o pedido para a câmara, para que os serviços possam avaliar a situação”, concluiu.