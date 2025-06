Comissão de Moradores do Carregado alerta para terrenos por limpar e passeios degradados

Terrenos por limpar, passeios perigosos e restaurante com problema de extracção de fumos estão na origem de um conjunto de queixas deixado por moradores do Carregado na reunião de câmara de Alenquer.

O porta-voz da Comissão de Moradores do Carregado, João Silva, alertou para a existência de vários terrenos por limpar na vila, nomeadamente o espaço em frente ao restaurante Goodgrill, um terreno na Avenida das Descobertas e outro, junto à peixaria. Além disso, o passeio em frente à peixaria encontra-se irregular e inclinado, tendo ocorrido ali recentemente uma queda. Por resolver, há meses, está também a extracção de fumos do restaurante chinês no Carregado, afectando quem passa junto ao estabelecimento.

Em relação aos terrenos, o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), refere que são propriedades privadas e que os respectivos donos já foram notificados para procederem à sua limpeza. Quanto ao restaurante, disse o edil, este já recebeu diversas contra-ordenações, sendo que os proprietários terão de apresentar um projecto para legalizar o que se encontra em desconformidade, nomeadamente o sistema de extracção de fumos. O passeio junto à peixaria, afirmou ainda o autarca, não está esquecido, mas “ainda não houve oportunidade de o arranjar”.