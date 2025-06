Concurso escolar revela talento para a escrita dos jovens de Vialonga

Participaram na primeira edição do concurso Escrita sem Limites 690 alunos da Escola Básica e Secundária de Vialonga, do 7.º ao 12.º ano de escolaridade. O objectivo da iniciativa, que faz parte do plano de actividades anual da disciplina de Português, foi motivar o gosto pela escrita e estimular a criatividade. Os alunos foram desafiados a escrever textos, em qualquer género literário, subordinado a um tema. Para os do 7.º ano, o tema era “Da minha janela eu vi”; para o 8.º ano, “Cores da diversidade”; para os jovens do 9.º ano, “A magia das palavras”; e os alunos do secundário escreveram textos sobre “Pontes para o Mundo”.

Os vencedores de cada ano de escolaridade receberam um livro, gomas, uma caneta personalizada e um diploma. As professoras de Português ficaram surpreendidas, pela positiva, com a qualidade dos textos. “Quando lancei o desafio, os alunos não sabiam bem que tópicos abordar, mas depois surpreenderam-me. Eles lêem pouco, no geral, e por isso, às vezes, falta-lhes imaginação. Por isso mesmo, estou a desenvolver com eles a escrita criativa”, disse a O MIRANTE a professora Filipa Machado.