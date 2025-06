Condutor de pesado identificado pela GNR por circular à noite nos Casais Novos

A GNR informou que identificou o condutor de um camião que desrespeitou a decisão judicial e circulou em período nocturno nos Casais Novos, em Alenquer, tendo remetido os factos ao Ministério Público. Em resposta a O MIRANTE, o Comando Territorial de Lisboa da Guarda garantiu que identificou os intervenientes na altercação na via pública que ocorreu nos Casais Novos, na noite de 26 de Maio, e que, tal como noticiámos, um motorista acabou por agredir um morador no meio da confusão.

Recorde-se que o tribunal proibiu a circulação de veículos pesados na localidade de Casal Machado, na Rua do Batalheiro; na localidade de Casais Novos, na Avenida da Juventude; e na localidade da Passinha, na continuação da Avenida da Juventude, prevendo a interdição da passagem de veículos pesados no período nocturno e fixando o respectivo regime de fiscalização. Os moradores queixaram-se de inacção por parte da GNR, uma vez que alguns pesados continuaram a circular após das 20h00.

Já a GNR diz estar atenta aos incumprimentos e sublinha que tem empenhado várias valências em acções coordenadas de patrulhamento, fiscalização e sensibilização. Ressalva que mantém as acções necessárias “com planeamento meticuloso face às necessidades operacionais, atentos aos recursos disponíveis e tendo por base os princípios da flexibilidade e eficácia na gestão dos meios, por forma a garantir sempre o cumprimento missão”.