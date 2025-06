Ferreira do Zêzere assinala o Dia do Concelho esta sexta-feira, 13 de Junho, com um conjunto de iniciativas que visam homenagear a história, identidade, progresso e futuro do território.

Dia do Concelho de Ferreira do Zêzere homenageia história local

Ferreira do Zêzere assinala o Dia do Concelho esta sexta-feira, 13 de Junho, com um conjunto de iniciativas que visam homenagear a história, identidade, progresso e futuro do território, anunciou o município. As comemorações têm início às 15h00, com uma sessão solene, seguida da inauguração de um mural, “símbolo artístico da identidade local”, indica o município em comunicado.

Durante o dia, será ainda realizada a bênção de uma nova ambulância, em programa que inclui uma visita às obras de requalificação da Escola Básica 2,3/S Pedro Ferreiro e o lançamento da primeira pedra da obra da nova Praia Fluvial da Bairrada/Bairradinha, projeto que visa “valorizar o património natural e promover o turismo sustentável” na região.