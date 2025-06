Escolas da Póvoa de Santa Iria e Alverca vencem projectos de reciclagem de embalagens

A Escola Básica Aristides de Sousa Mendes (Póvoa de Santa Iria) e a Escola Básica do Bom Sucesso (Alverca do Ribatejo) foram as vencedoras dos projectos de reciclagem promovidos no concelho de Vila Franca de Xira, tendo-se destacado na recolha de embalagens e de papel/cartão, respectivamente.

No âmbito da 16ª edição da “Brigada do Amarelo”, a escola Aristides de Sousa Mendes recolheu 2.632,5 quilos de embalagens de plástico e metal, alcançando uma média de 4,84 kg por aluno, e foi a escola vencedora em termos absolutos. Já na 7ª edição do projecto “Qual é o Seu Papel?”, a Escola Básica do Bom Sucesso arrecadou o primeiro lugar, com um total de 4.572,9 kg de papel e cartão, atingindo uma média per capita de 6,93 kg por aluno.

Ao todo, os dois projectos ambientais envolveram mais de 7 mil crianças e jovens, distribuídos por 21 escolas na “Brigada do Amarelo” (7.095 alunos) e 15 escolas no “Qual é o Seu Papel?” (5.998 alunos), projectos que se realizaram entre Janeiro e Maio de 2025.

Durante este período, foram recolhidos 14.404 kg de embalagens e 15.235,4 kg de papel e cartão em todo o concelho. No total acumulado desde a criação dos projectos, já se recolheram 365 toneladas de embalagens e mais de 156 toneladas de papel/cartão — o que equivale à preservação de aproximadamente 3.120 a 4.140 árvores, segundo estimativas ambientais.

A entrega dos prémios às escolas vencedoras aconteceu no dia 6 de Junho. Cada escola recebeu um cheque simbólico, cujo valor foi determinado pela quantidade de resíduos recolhida. Todos os alunos participantes receberam ainda um brinde simbólico da acção.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destacou o papel activo da comunidade escolar e o impacto destas iniciativas na melhoria ambiental do concelho. “Estes projectos já fazem parte do dia a dia do ano escolar. Os alunos influenciam os pais, e isso tem sido essencial para colocar o concelho entre os melhores da Área Metropolitana de Lisboa em reciclagem de papel, plástico e vidro”, afirmou. Acrescentou ainda que o aumento da reciclagem permitiu este ano reduzir a taxa de tratamento de resíduos incluída na conta da água, “algo que há muitos anos não acontecia”. Os projectos foram desenvolvidos pela Câmara de Vila Franca de Xira em parceria com a empresa Valorsul.