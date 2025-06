Forte da Casa é novo quartel-general do modelismo em Portugal

Depois de vários anos em Loures, a Associação de Modelismo da Região de Lisboa (AMRL) aceitou o desafio de vários membros que residem no concelho de Vila Franca de Xira e há um ano mudou-se de malas e bagagens para o Forte da Casa, ocupando hoje as instalações que também são usadas pela Associação de Apoio às Vítimas da Legionella.

Fundada em 2018, a associação nasceu da paixão partilhada por um grupo de amigos pelo modelismo – a arte de criar réplicas detalhadas de aviões, carros, comboios, figuras históricas e muito mais. “Na altura percebemos que na região de Lisboa e zonas limítrofes não havia nenhuma associação deste género, só na margem sul, e decidimos avançar. A dada altura percebemos que aqui no concelho de Vila Franca de Xira a câmara municipal nos podia dar melhores condições do que em Loures e mudámo-nos para cá”, explica Ricardo Reis, vice-presidente da direcção a O MIRANTE.

O grupo inicial, que se reunia ocasionalmente, transformou essa afinidade num projecto associativo que visa dinamizar o modelismo, um passatempo que, apesar de ser essencialmente solitário, ganha outra dimensão quando partilhado com outros. “É um passatempo apaixonante. Quem descobre novos tipos de modelismo fica completamente absorvido. E fazer com outras pessoas permite partilhar técnicas e conhecimentos”, acrescenta Ricardo Reis.

Com cerca de 50 membros de norte a sul do país, a AMRL encontrou no concelho de Vila Franca de Xira condições melhores do que tinha em Loures. A começar pelo pavilhão do Cevadeiro, onde vai realizar a edição deste ano do Modelfest este mês (ver caixa). “O município de Vila Franca de Xira deu-nos condições para termos um espaço digno. Aqui temos um estúdio de fotografia, máquinas de limpeza e até equipamentos para replicar peças transparentes. Queremos que os nossos associados tenham condições que provavelmente não teriam em casa para poderem fazer aqui modelismo”, sublinha o dirigente.

Dos vários membros do concelho de Vila Franca de Xira, O MIRANTE falou com Luís Carvalho, que vive na Póvoa de Santa Iria há 58 anos, é presidente da assembleia geral da associação e a sua dedicação ao modelismo é antiga. Começou aos seis anos com um kit de uma aldeia índia à escala de 1:72 e nunca mais abandonou o gosto. O também director comercial numa empresa de segurança electrónica faz dos seus tempos livres momentos de descontração a montar sobretudo aviões. “Ajuda-me a libertar o stress do final de um dia de trabalho. Consigo isolar-me e concentrar-me apenas a modelar”, explica a O MIRANTE.

A associação, dizem os membros, não é apenas um espaço de convívio e partilha de técnicas e tem a porta sempre aberta à comunidade para que esta possa descobrir este passatempo, aprender novas técnicas e ver os outros a montar as peças. “Uma coisa boa deste passatempo é que um kit de 5 ou 10 euros dá-nos imensas semanas de trabalho”, refere Ricardo Reis. A ambição do grupo é manter-se no concelho ribatejano nos próximos anos, sempre promovendo o modelismo e a aproximar esta arte da comunidade.