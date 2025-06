Educação ambiental em destaque na Alcanena Green Week

O concelho de Alcanena voltou a afirmar-se na promoção da sustentabilidade com mais uma edição da Alcanena Green Week. A iniciativa decorreu de 31 de Maio até 5 de Junho e envolveu toda a comunidade, desde escolas a empresas, em dezenas de acções educativas, culturais e ambientais, pensadas para todas as idades e centradas em duas datas simbólicas: o Dia Mundial da Criança (1 de Junho) e o Dia Mundial do Ambiente (5 de Junho).

Uma das actividades em destaque foi a exposição interactiva “SOS Planeta”, que esteve patente ao longo de toda a semana no Pavilhão Municipal Carlos Calado. Com enfoque especial no público escolar, todos os dias turmas de diferentes escolas do concelho passaram pela mostra, onde os alunos puderam explorar de forma prática e divertida temas como a reciclagem, a reutilização de materiais e a produção de papel reciclado e bioplástico. Uma das turmas que participou na actividade foi a turma do 5º B da Escola Doutor Anastácio Gonçalves. Lucas Diniz, um dos alunos, afirma que actividades práticas como esta tornam as aprendizagens escolares mais fáceis e envolventes, pois “parecem mais reais” e permitem “aprender fazendo”, ao experimentar e mexer directamente nos materiais.

A componente interactiva da exposição não só despertou o interesse das crianças, como também conquistou os professores, ao transformar conceitos ambientais complexos já dados nas aulas em experiências envolventes e mais acessíveis. A professora de português da turma 5ºB, Margarida Peres, afirma que actividades fora da sala de aula são sempre fundamentais para consolidar as aprendizagens escolares e destaca que estas iniciativas deveriam acontecer ao longo de todo o ano, pois ajudam a sensibilizar as crianças e a desenvolver “valores pró-ambientais” que depois eles próprios também transmitem às suas famílias.