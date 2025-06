Escola de Hotelaria de Fátima angariou 5 mil euros para reabilitar jardim infantil em Cabo Verde

A Escola de Hotelaria de Fátima, em colaboração com a Escola Profissional de Ourém, conseguiu angariar 5 mil euros para ajudar na reabilitação do Jardim Infantil Flores de São Filipe, no município de São Filipe, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. A angariação de fundos decorreu no âmbito do jantar solidário “Raízes de Cabo Verde”, realizado no dia 29 de Maio. O menu do jantar, para além de ter sido confeccionado e servido pelos alunos da Escola de Hotelaria de Fátima, foi pensado pelos alunos oriundos do concelho de São Filipe. Estiveram presentes na iniciativa o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e a vereadora Micaela Durão, bem como o presidente do município de São Filipe, Nuias Silva, e a vereadora Eva Spínola.

O jantar solidário surgiu da implementação de um protocolo tripartido entre o município de Ourém, o município de São Filipe e a Insignare. O protocolo visa permitir a alguns jovens da Ilha do Fogo poderem realizar a sua formação profissional na Escola Profissional de Ourém e na Escola de Hotelaria de Fátima, bem como instalar uma escola profissional em São Filipe, ao nível do know-how na gestão pedagógica/administrativa e financeira da escola.