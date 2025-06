Garagens inundadas há mais de dez anos em prédio de Vialonga

As garagens dos condóminos que residem no prédio número 1, na Rua Dra. Laura Ayres, em Vialonga, estão permanentemente cheias de água, mesmo nos meses de Verão. Luís Henriques é o morador mais afectado, porque tem há uma década a garagem sempre molhada, com maior incidência nos meses de Inverno, quando chove muito. Mesmo assim, tal como O MIRANTE constatou no local, após vários dias de calor e sem chover, a água continua a sair da parede da garagem.

O morador reparou que a parede da sua garagem estava amarela e a escorrer água. Reportou a situação à empresa de condomínio que, na altura, estava responsável pela gestão do prédio e que contratou um empreiteiro. Assim que o martelo pneumático entrou na parede, começou a jorrar água como se estivesse uma torneira aberta. As garagens inundaram-se e Luís Henriques optou por deixar a parede aberta para não danificar o resto da estrutura com a água. “Não sei o que será, se é uma linha de água que passa junto do passeio... A água traz terra e, por isso, só pode vir da rua. Salvaguardei os meus bens, senão ficava com tudo estragado”, relata.

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS) já estiveram na garagem quatro vezes e detectaram algo na caixa colectora, a partir das câmaras que inseriram nos canos. Os pedreiros, a pedido dos SMAS, fizeram uma intervenção e, a partir daí, os maus cheiros desapareceram. No entanto, o problema das inundações ainda continua e fica por saber a origem do problema.

O MIRANTE pediu esclarecimentos aos SMAS mas não obteve resposta até ao fecho da edição.