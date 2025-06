Médicos de família reuniram-se em Almeirim para discutir desafios e prioridades

A cidade de Almeirim foi o local escolhido para a realização do IX Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria, promovido pelos médicos internos e especialistas da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio da Associação dos Médicos Internos da Lezíria de Medicina Geral e Familiar (AMIL-MGF). O tema escolhido este ano foi “Um Encontro de Peso”.

Na sessão de abertura, que decorreu a 6 de Junho, o presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, agradeceu o apoio do município e de todos os parceiros envolvidos e elogiou o trabalho da comissão organizadora e científica. O responsável destacou ainda que, apesar de ainda não ter sido possível garantir médico de família a todos os utentes, a ULS está bem posicionada a nível nacional, em particular na região de Lisboa e Vale do Tejo, com uma taxa de cobertura superior a 83%. Pedro Marques deixou também uma mensagem de incentivo aos médicos internos, sublinhando os desafios enfrentados nas diferentes unidades de cuidados de saúde. Reconheceu as dificuldades do dia-a-dia, mas apelou à importância de preservar o lado humano da profissão.

Ana Alexandre Calado, directora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, destacou o significado pessoal do evento, recordando que integrou os primeiros órgãos sociais da AMIL-MGF e acompanhou o seu crescimento com “muita resiliência, visão e sentido de missão”. Realçou ainda a importância do tema escolhido e agradeceu a todos os envolvidos, reforçando a disponibilidade da ULS para apoiar o desenvolvimento dos médicos da instituição. “Que a formação valorize o percurso, estimule a inovação e reforce a missão que caracteriza o Serviço Nacional de Saúde.”

A cerimónia contou também com intervenções de Tatiana Bento, presidente da AMIL-MGF; Cristina Nobre, directora do Internato Médico da ULS Lezíria; João Costa Lopes, presidente do Conselho Sub-regional da Ordem dos Médicos; e Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim. O Coro Rouxinóis da Lezíria, composto por médicos da AMIL, encerrou o momento.