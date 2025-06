Morreu Alexandrino Gonçalves, fundador da Casa das Contabilidades em Vila Franca de Xira

Faleceu o fundador da Casa das Contabilidades, em Vila Franca de Xira, Alexandrino Gonçalves. O velório realiza-se no dia 9 de Junho, na Capela do Cemitério de Vila Franca de Xira, sendo que o funeral decorre no dia seguinte, no cemitério de Vila Franca de Xira. Alexandrino Gonçalves era um empresário conhecido pela sua proximidade com os clientes. A Casa das Contabilidades tem uma experiência na área da contabilidade que remonta a 1976, na altura em que a empresa se designava Gonçalconta e Alexandrino Gonçalves, o proprietário, era um dos poucos técnicos oficiais de contas no concelho. A empresa cresceu e diversificou a actividade adoptando a nova designação.

Alexandrino Gonçalves iniciou os contactos com esta actividade da contabilidade e da fiscalidade aos 15 anos. Dois anos depois era responsável pelos serviços de empresa de produtos químicos derivados do vinho, em Torres Vedras, onde trabalhava.

Alexandrino Gonçalves tinha sempre “inteira disponibilidade para resolver os problemas dos clientes, dando o melhor da experiência e sapiência”, explicou o empresário numa entrevista dada a O MIRANTE em 2017.