Nova liderança da Ordem dos Advogados de Vila Franca de Xira reforça compromisso com a comunidade

Novos dirigentes da delegação da Ordem dos Advogados de Vila Franca de Xira tomaram posse para o novo mandato. Cerimónia decorreu no Museu do Neo-Realismo e contou com a presença do bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, e do presidente do Conselho Regional de Lisboa, Telmo Semião. Sara Coelho Machado é a nova presidente.

A nova equipa da Delegação de Vila Franca de Xira da Ordem dos Advogados assumiu na tomada de posse para o novo mandato um objectivo claro: reforçar a ligação à comunidade, promovendo uma advocacia próxima, útil e socialmente comprometida. A visão foi avançada na tomada de posse para o mandato 2025-2027, realizada a 5 de Junho no Museu do Neo-Realismo, por Sara Coelho Machado, a nova presidente, que sucedeu no cargo a Renata Costa. “Temos de estar próximo da realidade e na rua. Nada se faz sem a comunidade nem o Direito. Vamos apostar na advocacia de proximidade e continuar a dar continuidade aos projectos sociais que já abraçámos, celebrando também protocolos e parcerias com outras instituições para terem um apoio jurídico sério e para todos”, afirmou. A nova equipa da delegação é composta por Sara Coelho Machado (presidente), Filipe Ferreira Monteiro, Amaro Ramalho e Rosário Feio (vogais).

A nova presidente promete sentar-se à mesa com as associações da cidade para ver como poderão dar um contributo à comunidade e lembrou que a delegação de VFX esteve na génese do muito de bom que se tem feito pela advocacia no país. Sara Machado lembrou ainda a importância da missão social do advogado e que para isso é fundamental envolver a comunidade, não esquecendo voltar a discutir temas estruturantes como a formação contínua para os profissionais e a definição de uma tabela de honorários mínimos a implementar na comarca.

No discurso de despedida, Renata Costa falou da “honra e responsabilidade” que foi liderar a delegação, salientando o compromisso assumido com os princípios da dignidade, do rigor e da proximidade. “Procurámos dignificar a advocacia e promover o acesso à justiça. Servimos com rigor, independência e proximidade”, afirmou, destacando também a aposta na literacia jurídica nas escolas, para formar “cidadãos livres, formados e críticos”.

O bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, elogiou o trabalho da anterior presidente, realçando as iniciativas de ligação à comunidade e o investimento feito na literacia jurídica, que considerou “fundamental”. Reforçou ainda que “advocacia sem comunidade não existe” e defendeu uma classe mais interventiva e presente. “Temos obrigação de estar na comunidade, fazer-nos notar e ouvir as pessoas”, avisou.