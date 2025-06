Bombeiros de Salvaterra com três ambulâncias avariadas recebem apoio da câmara

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos vai receber um apoio pontual de 2.227 euros para reparar uma das ambulâncias de socorro, no âmbito de um protocolo aprovado pela câmara municipal. A corporação tem actualmente três ambulâncias avariadas, mas apenas foi formalizado o pedido de apoio para a reparação de uma delas, com os restantes casos ainda por fundamentar financeiramente, especificou o presidente do município, Hélder Esménio (PS).

Na mesma reunião, o município deliberou atribuir 13.900€ à Casa do Povo de Muge para obras de substituição de telhas. Também foi aprovada a minuta de protocolo com o Centro de Bem Estar Social de Foros de Salvaterra, que prevê um apoio de 9.000€ para a realização de melhoramentos exteriores na área envolvente à creche e ao centro de dia. A intervenção tem um custo total estimado de 11.700€.

No desporto e associativismo, o município atribuiu 2.500€ ao Salvaterra Fight Club, como apoio à sua actividade regular de artes marciais. Valor idêntico será entregue à Associação BTT de Marinhais, também para apoio corrente. O Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo vai beneficiar de um apoio de 10.897,80€ para pavimentar a zona de acesso aos balneários do campo dos Carvalhos.

Já no âmbito da saúde e solidariedade, foi aprovada a segunda adenda ao protocolo com a Associação Dignitude, entidade responsável pela gestão da Rede Solidária do Medicamento. A revisão do acordo alarga os critérios de elegibilidade, passando a abranger pessoas com rendimento mensal até 60% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), em vez dos anteriores 50%. A fórmula de cálculo passa ainda a considerar 45% das despesas fixas com água, luz e renda da casa, quando anteriormente apenas 35% eram dedutíveis. A câmara um acréscimo de beneficiários com estas alterações e estima um aumento dos encargos em cerca de 6.500€ anuais.