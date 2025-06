Crianças do Frade de Baixo vão de bicicleta para a escola

As crianças do jardim-de-infância e da escola primária do Frade de Baixo, concelho de Alpiarça, foram na semana passada pela primeira vez de bicicleta para a escola, recolhendo os colegas pelo caminho. A iniciativa foi organizada pelo grupo de pais Clube dos Fradinhos como forma de dinamizar a comunidade e incluiu a viagem de regresso, esperando-se que seja realizada pelo menos uma vez por semana.

O percurso aconteceu sem percalços e fez com que alguns populares, pessoas já de idade, saíssem à rua. As crianças saíram acompanhadas pelas docentes, auxiliares, alguns pais e por dois militares da GNR que no dia anterior deram conselhos sobre segurança rodoviária. O MIRANTE sabe que a escola corre o risco de fechar, uma vez que tem vindo a perder alunos com o passar dos anos. Actualmente são 17, cinco de pré-escolar e 12 de primeiro ciclo, sendo que no ano passado estavam matriculadas o dobro das crianças no pré-escolar. A equipa é composta por duas docentes e duas assistentes e a escola foi recentemente remodelada e equipada.

Sandra Alves, educadora há 25 anos e desde Setembro no Frade de Baixo, afirma que o jardim-de-infância e o primeiro ciclo são o pulmão da terra, que perdeu a sua associação e o rancho folclórico. Conta que muitas vezes a vizinhança abre portas para que as crianças vejam os animais e muitas vezes vão para o campo buscar elementos para os trabalhos. No recinto escolar há ainda um espaço em que podem mexer na terra e brincar na lama. “É frequente vê-los descalços”, diz a educadora com um sorriso de quem recorda a infância.

Existem ainda projectos como a Manhã dos Irmãos e Avós Bordadeiras, em que são promovidos encontros intergeracionais. As crianças costumam praticar educação física em Alpiarça para saírem do seu meio e poderem conviver com outras crianças. “Um dos grandes objectivos é abrir a escola à comunidade para que percebam que é uma escola muito válida e pode ser uma opção para os pais”, conclui Sandra Alves.

O Clube dos Fradinhos nasceu da vontade de algumas famílias de criarem um espaço onde as crianças possam crescer com alegria, criatividade, imaginação e com uma forte ligação à comunidade. Embora tenha começado com mães e pais da escola, o Clube dos Fradinhos é aberto a todos os que queiram participar nas actividades ou ajudar a dinamizar a aldeia com iniciativas de carácter educativo, centradas nas crianças. “Acreditamos que a educação acontece em muitos lugares e que uma aldeia activa, afectuosa e curiosa pode ser um espaço incrível para crescer”, dizem os pais.